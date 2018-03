Kersvers Rode Duivel Limbombe: "De bondscoach weet wat ik kan"

Dinsdag komt Saudi-Arabië over de vloer in Brussel. Met Anthony Limbombe tussen de lijnen? "Ik ga er 100 procent voor op training. Dan zullen we zien of ik volgende week speelminuten krijg", antwoordt de 23-jarige aanvaller.

"Het niveau zal hoog liggen. Ik ga alleszins goed luisteren naar de oudere en ervaren internationals."

"Ik ken ze niet persoonlijk. Ik ken vooral jongeren zoals Jordan Lukaku, Divock Origi en Yannick Carrasco. De ouderen moet ik nog leren kennen."

Broer en Antwerp-speler Stallone Limbombe is erg trots. "Hij vindt het mooi dat er eentje voor België kiest en eentje voor Congo", geeft Anthony nog mee.