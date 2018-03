Martinez roept Nainggolan, Limbombe en Dendoncker op

"Limbombe heeft goed gewerkt bij Club en haalt al maanden een constant niveau. Hij heeft ook een interessant profiel, met zijn drang naar voren. Ook door de blessure van Nacer Chadli verdient hij deze kans. Ik wil zoveel mogelijk opties per positie."

Radja Nainggolan, met wie de bondscoach een moeilijke verhouding heeft, is er opnieuw bij. Martinez: "Dat uit de hand gelopen nieuwjaarsfeestje dateert van een tijdje geleden en is bij zijn club gebeurd. Sinsdien is er weer veel gevoetbald."

"Radja krijgt bij ons weer een kans om te tonen wat hij in zijn mars heeft. Net als elke andere speler zal hij moeten laten zien dat hij een WK-selectie verdient."

Christian Benteke, een vaste klant in de selectie van de Rode Duivels, is er dan weer niet bij. Martinez: "We kennen Benteke door en door. Ditmaal wil ik eens andere spelers aan het werk zien. Christian kan er de volgende keer uiteraard gewoon weer bij zijn. We blijven hem in de gaten houden."