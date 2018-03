Snelders: "Huidige niveau van Dendoncker is niet goed genoeg voor Duivels"

Eddy Snelders zet ook Dennis Praet en Hans Vanaken op de eerste rij met kanshebbers, Brandon Mechele en Pieter Gerkens zullen wat meer geduld moeten uitoefenen.

"Ik denk dat zij iets verder in de vijver zitten. Gerkens zit in volle ontwikkeling en haalt nog niet het niveau en de ervaring die nodig zijn bij de nationale ploeg. Bij Mechele moet je afwachten wat er zal gebeuren in de play-offs."

"We moeten wel beseffen dat de spoeling achteraan dun is. Kompany blijft sowieso een vraagteken, Alderweireld is dat momenteel en bij Vermaelen is de opeenvolging van matchen ook een vraag."

"Dan moet je ook aan Bjorn Engels denken. Hij is wat uit het gezichtsveld verdwenen, maar hij speelt bij een Griekse topclub en je mag hem niet zomaar wegschuiven."

"Nicolas Lombaerts? Achteraan is het sowieso uitkijken naar elk valabel alternatief. Als dat drietal met Kompany wegvalt, dan zul je sowieso kwaliteitsverlies hebben. Dat zag je op het EK."