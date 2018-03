Gert Verheyen: "Origi aan het stagneren? Dat is overroepen"

Ten laatste op 4 juni moet Roberto Martinez zijn definitieve WK-selectie doorsturen naar de FIFA. Divock Origi meenemen of thuislaten is een van de knopen die de bondscoach moet doorhakken. De laatste goal van Origi voor de nationale ploeg dateert al van meer dan 3 jaar geleden in een vriendschappelijke match tegen IJsland.

Onrustwekkender voor de 22-jarige aanvaller is zijn vormdip bij Wolfsburg. In 2018 scoorde Origi 1 keer in Duitsland. In het hele seizoen niet meer dan 5 keer. "Voor de winter ging het goed voor Origi bij Wolfsburg, maar toen speelde Mario Gomez er nog en focuste iedereen op de statistieken van de Duitser", ziet de Belg Jan-Pieter Martens, teammanager bij concurrent Schalke 04, verzachtende omstandigheden.

"Nu Gomez weg is, focust iedereen op de statistieken van Origi als goalgetter, wat hij nog niet is. Of misschien nooit wordt omdat hij beter als tweede spits rendeert."