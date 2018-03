Rode Duivels bereiden zich tegen Schotland voor op de Nations League

De kalender van de Rode Duivels na het WK voetbal begint stilaan ingevuld te geraken. Eerder raakte al bekend dat er op 16 oktober een nieuwe Derby der Lage Landen komt, nu komt er ook nog een oefenmatch tegen Schotland bij.

De wedstrijd zal op 7 september plaatsvinden in Hampden Park, de indrukwekkende thuishaven van de Schotten in Glasgow. De laatste keer beukten de Rode Duivels er de deur open naar het WK in Brazilië, met dank aan goals van Defour en Mirallas.

Vanuit Schotland zullen de Belgen doorreizen naar IJsland, waar 4 dagen later de eerste match in de Nations League op het programma staat.