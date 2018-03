U17 1-1 🆚🇨🇾 in openingsduel eliteronde. 🗒️ https://t.co/LkyIUU66VW Maandag volgt Zweden in Pula! 09/03 🇧🇪🆚🇨🇾 12/03 🇧🇪🆚🇸🇪 15/03 🇭🇷🆚🇧🇪 🔜 #U17Euro @England ? 🤔🤞🏾 ℹ️ https://t.co/ynEUpv2y3a #REDTOGETHER pic.twitter.com/nnbnkNriv3

Enkele bekende namen De U17 van bondscoach Thierry Siquet zijn nog niet bekend bij het grote publiek, al zullen enkele namen wel een belletje doen rinkelen. Lars Dendoncker (Club Brugge) is de broer van Leander Dendoncker van Anderlecht. Mathis Suray is de zoon van ex-prof Olivier Suray (ex-Charleroi, -Anderlecht, -Standard) en vorige maand debuteerde Nicolas Raskin als eerste speler geboren na 1 januari 2000 in onze hoogste klasse. Toen de Gent-speler inviel tegen STVV was hij 16 jaar en 352 dagen oud.

