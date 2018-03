KBVB zet samenwerking met Damso stop: "Er komt geen WK-lied"

Midden november maakten Rode Duivels Eden Hazard en Michy Batshuayi bekend dat rapper Damso de eer kreeg om het WK-lied te maken. Dat was tegen de zin van de Vrouwenraad. De teksten van de vorige liedjes van Damso lopen volgens de raad immers over van "walging, misprijzen en verbaal geweld tegen vrouwen."

Toch viel hun klacht lange tijd in dovemansoren, maar dinsdag ging de bal dan toch aan het rollen omdat de Vrouwenraad een open brief geschreven had naar de sponsors van de nationale ploeg. Een voor een lieten die weten toch bezorgd te zijn over de keuze voor de rapper, maar de KBVB hield aanvankelijk voet bij stuk. "We zijn gecharmeerd door het lied van Damso en hij is een voorbeeld van integratie", klonk het.

De discussie over Damso bereikte vandaag zelfs de Kamer en ook binnen de raad van bestuur van de KBVB zelf brokkelde de steun voor de rapper af. KVK-voorzitter Allijns was de eerste die op Twitter zijn ongenoegen uitte en blijkbaar is de rest hem in dat standpunt gevolgd. De KBVB zet de samenwerking met de rapper officieel stop.