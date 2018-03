Proximus (en Coca-Cola) zetten KBVB onder druk: "Graag andere keuze dan Damso"

"Nu, wat Proximus betreft: Proximus is een sponsor van de KBVB. Het bedrijf heeft me vanochtend laten weten dat eerbied voor elk individu, vrouwvriendelijkheid en gendergelijkheid waarden zijn die Proximus uitdraagt en dat ook verwacht van zijn partners."

"Proximus is bezorgd over de keuze van Damso en dringt aan op een gesprek, net zoals enkele andere sponsors, met de KBVB. Proximus-CEO Dominique Leroy heeft me ook laten weten dat ze als vrouw en CEO zelf expliciet afstand neemt van de keuze voor Damso. Ze steunt de keuze voor Damso niet en dringt aan op een andere keuze. Ik steun haar daar voor 100% in en wil haar proficiat wensen met deze reactie."

"Kijk: ik heb twee zonen, van 6 en 9. Zij dwepen met de Rode Duivels. Rappen in het Frans begrijpen ze misschien niet helemaal, maar ik weet niet helemaal zeker of ik wil dat dit de muziek wordt die ons land aanvoert op het WK in Rusland. Je kunt een andere keuze maken, zelfs als er veel geld op het spel staat van een of ander platenlabel (dat Damso steunt, red)."