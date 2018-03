Wilmots: "Martinez zal moeilijk naast Batshuayi kunnen als hij blijft scoren"

In welk opzicht heeft Batshuayi de voorbije maanden het meeste vooruitgang geboekt? "Zijn charisma. Hij speelt echt met veel zelfvertrouwen. Hij gaat op het veld geen duels meer uit de weg. Hij toont dat hij robuust is."

"Je kan ook zien dat hij deze uitdaging met heel veel zin aangegaan is. Zijn glimlach is me echt opgevallen. Hij moet nu blessurevrij blijven. Hij speelde bij Chelsea niet veel dus het is wel aanpassen om nu twee matchen per week te spelen."

Batshuayi hoopt natuurlijk mee te mogen met de Rode Duivels naar het WK. "Als hij zo blijft scoren, zal het moeilijk zijn voor Roberto Martinez om hem niet mee te nemen. Ik denk dat hij in de balans ligt met Divock Origi. Batshuayi wil echt heel graag gaan. Dat is logisch. Hij is nog nooit op een groot toernooi geweest, Origi wel."

Speelt hij volgend seizoen nog in Duitsland? "Dat is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk krijgt Chelsea een nieuwe coach volgend seizoen en misschien wil die wel een team rond Batshuayi bouwen. Maar ik zou me niet al te druk maken over zijn toekomst. Het belangrijkste is dat hij gelukkig is en dat betekent dat hij veel moet spelen."