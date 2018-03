KBVB houdt vast aan Damso voor WK-lied: "Hij is voorbeeld van integratie"

De Vrouwenraad is bijzonder ontgoocheld in de beslissing van de Belgische Voetbalbond. "We vinden het heel erg dat de Voetbalbond voet bij stuk houdt", zegt voorzitster Magda De Meyer. "De KBVB is ook niet aan haar proefstuk toe: we hebben in het verleden ook al gezien dat de KBVB niet altijd vrouwvriendelijk scoort."

De Meyer kan begrijpen dat Damso in het WK-lied wellicht een veel gematigder toon zal aanslaan, maar dat houdt haar niet tegen om te blijven strijden tegen de rapper als brenger van het WK-lied. "Hij wordt een beetje geïdentificeerd met dat soort rap, hij is bijzonder vrouwonvriendelijk, heel grof en heel seksistisch. Hij is er helemaal over. Dat is zijn imago, zijn stijl, zijn ding. Dat we dat nu uitdragen, los van welk liedje hij brengt op het WK, is voor ons een brug te ver."

De Meyer wil het hier dan ook niet bij laten en voelt zich gesterkt door de steun van de sponsors en de publieke opinie. "We gaan bekijken welke stappen we nog kunnen ondernemen", zegt De Meyer, die juridische stappen niet uitsluit. "We willen alle middelen uitputten om ons standpunt duidelijker te maken, in de hoop dat Damso het WK-lied niet zal brengen. We vinden het een bijzonder fout signaal dat het merk België en het merk Rode Duivels hiermee geassocieerd worden. En dat terwijl er zoveel talent is dat klaarstaat met vrouwvriendelijke songs."