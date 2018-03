"Geen Rode Duivelshymne van rapper Damso": Vrouwenraad zet sponsors onder druk

Damso werd enkele maanden geleden al aangewezen als zanger van het WK-lied. Damso werd enkele maanden geleden al aangewezen als zanger van het WK-lied.

De Vrouwenraad heeft een open brief geschreven naar de sponsors van de Rode Duivels. Daarin vragen ze om het WK-lied niet door rapper Damso te laten maken. De rapper heeft zich in het verleden vaak agressief en misprijzend uitgelaten over vrouwen.