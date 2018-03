Albert over Rode Duivels: "Limbombe haalt het niveau van Carrasco"

Oud-Rode Duivel Philippe Albert is voor: "Het is logisch dat Limbombe over de tongen gaat. Hij maakt belangrijke doelpunten die punten opleveren. Het is een ongelooflijke speler. Het systeem van Martinez functioneert en Carrasco gaat zich begraven in China. Hij speelt er niet op zijn goeie positie. Hij stond afgelopen weekend in de aanval en verloor met 8-0. Dat is ontmoedigend."

Limbombe is een vaste waarde bij de leidersploeg van Ivan Leko en dit seizoen al goed voor 6 goals en 6 assists. Offensief zijn er geen twijfels, maar over wat hij defensief waard is tegen toplanden tast men in het duister.

Albert wuift dat argument weg en pleit voor een oproepingsbrief voor de Bruggeling: "Carrasco is defensief ook niet goed bij de Duivels. En dat al verschillende wedstrijden en maanden. Voor mij speelt Limbombe momenteel op het niveau van Carrasco."