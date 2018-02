"Misschien moet ik proberen een beetje beter te liggen bij de bondscoach"

Radja Nainggolan heeft vorig jaar enkele selecties gemist. Dit jaar is dat geen optie voor de middenvelder van Roma. Het WK in Rusland staat met fluo in zijn agenda.

"Het houdt me bezig. Ik denk dat ik op basis van mijn prestaties van de laatste jaren wel verdien om bij de selectie te zijn", vertelt Nainggolan in de nieuwste editie van Sport/Voetbalmagazine.

"Ik zou mezelf bij de twee centrale middenvelders zetten in die 3-4-2-1. Dat is mijn beste plaats, maar het belangrijkste is bij de WK-selectie horen. Ik heb het vorige WK al gemist."