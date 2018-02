Laatste rechte lijn naar WK: Duivels tegen Portugal, Egypte en Costa Rica

Op 27 maart komen de Rode Duivels opnieuw samen voor een oefenmatch tegen Saudi-Arabië. Daarna vertrekken de spelers weer naar hun eigen competities tot het einde van het voetbalseizoen. Pas daarna richtten ze hun vizier weer op het WK. In de groepsfase treffen de Belgen Panama, Tunesië en Engeland.

De bondscoach denkt nu de ideale sparringpartners gevonden te hebben om die WK-matchen voor te bereiden. De eerste opdracht wordt een oefenmatch tegen Europees kampioen en WK-ganger Portugal op 2 juni.

De vorige vriendschappelijke ontmoeting in 2016 verloren de Duivels met 2-1. Nu kunnen de Belgische fans superster Cristiano Ronaldo in België aan het werk zien.

Enkele dagen later volgt een duel met Egypte, dat op het WK in groep A zit. De grote ster is daar uiteraard Liverpool-speler Mo Salah.

De uitwuifwedstrijd wordt er eentje tegen Costa Rica. Dat land zit in Rusland in groep E. Het lijkt een ideale match voor de Duivels om nog wat vertrouwen te tanken want enkele maanden geleden werd Costa Rica nog van de mat geveegd door Spanje: 5-0.