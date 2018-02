Martinez: "Batshuayi is mooiste vrucht van de wintermercato"

Als aanvaller snak je naar een eerste goal in je nieuwe club. Dat is bij Michy alvast zeer vlot verlopen. Deze vorm moet hij bevestigen tot het einde van het seizoen en dan heeft hij een goed dossier voor de nationale ploeg.

Martinez: "Steven heeft het altijd zeer goed gedaan in de nationale ploeg en was ook aan een goed seizoen bezig bij Burnley. Ik ken zijn kwaliteiten maar al te goed. We zullen hem alle kansen geven om zich in de selectie te spelen."

Simon Mignolet, bij Liverpool gedegradeerd tot bankzitter, hoeft ook niet meteen te wanhopen, zegt de bondscoach. "Simon is niet "in trouble". Je kunt een doelman op dat vlak niet met een veldspeler vergelijken. Ook zijn kwaliteiten kennen we. We steunen Simon intens in deze moeilijke periode, ik geloof in hem."

Martinez kijkt met grote ogen naar de herboren Michy Batshuayi, die na zijn vertrek bij Chelsea aan de lopende band scoort voor Dortmund. "Misschien is Michy wel de mooiste vrucht van de wintermercato. Als aanvaller snak je naar een eerste goal in je nieuwe club. Dat is bij Michy alvast zeer vlot verlopen. Deze vorm moet hij bevestigen tot het einde van het seizoen en dan heeft hij een goed dossier voor de nationale ploeg."

"Zijn rol in Rusland? Michy is geen nieuweling bij de Rode Duivels. Hij is iemand die het kan afmaken en heeft altijd al een grote impact gehad telkens als hij mocht spelen. Hij heeft altijd getoond dat hij klaar is als we hem nodig hebben."