Kompany: "Als ik door al dit blessureleed moet om prijzen te pakken: so be it"

"Daar zal wel een reden voor zijn, want het is ongelooflijk moeilijk. Maar die droom is er nog altijd, dus we willen geen enkele competitie prioriteit geven. We spelen net hetzelfde in de FA Cup of de League Cup als in de Champions League. Onze honger is niet te stillen. Het is leuk om deel uit te maken van zo'n groep."

Welke rol is er nog voor Kompany weggelegd bij City, nu de club met Aymeric Laporte een nieuwe concurrent werd gehaald? "Ik speel al 10 jaar voor City. Dan weet je dat er elke transferperiode spelers gehaald worden. Ik vond het altijd een leuke uitdaging als er betere spelers tekenden voor onze club."

"We spelen in 4 competities, dus we hebben een brede kern nodig. Zo heb ik mijn taak vervuld in de FA Cup. Dat ik daarna weer naast de ploeg viel? Het kan snel gaan. Voor je het weet, valt er iemand uit, krijg je je kans en ben je plots weer de man. Je mag niet te snel conclusies trekken."