Defour moet geopereerd worden, is zijn WK in gevaar?

Na een moeizaam debuutjaar bij Burnley wierp Steven Defour zich dit seizoen op tot een steunpilaar op het middenveld. Het is dan ook een zware dobber voor zijn club dat hij wellicht de rest van het seizoen, of toch in ieder geval een groot deel ervan, moet missen.

Burnley-coach Sean Dyche bevestigde dat Defour al een tijdje last heeft van het kraakbeen in zijn knie en dat hij enkel geholpen kan worden met een operatie. Volgens zijn coach is hij "enkele maanden" buiten strijd.

Dit betekent dat Defour mogelijk een kruis moet maken over zijn WK. De 29-jarige middenvelder leek een zekerheidje in de selectie van Roberto Martinez.