Rode Duivels oefenen in maart tegen WK-ganger Saudi-Arabië

In de aanloop naar het WK voetbal in Rusland zullen de Rode Duivels een aantal oefenwedstrijden spelen. De eerste oefenpartner werd vandaag bekendgemaakt. Saudi-Arabië, dat zich ook kwalificeerde voor het WK, komt op 27 maart naar Brussel voor een oefenduel.

Saudi-Arabië speelt in Rusland tegen het gastland, Egypte en Uruguay. In het verleden speelden de Rode Duivels al twee keer tegen Saudi-Arabië. In 1994 werd met 0-1 verloren op het WK voetbal in de Verenigde Staten. In 2006 wonnen de Belgen een oefenwedstrijd in eigen huis met 2-1. Tom Caluwé en Anthony Vanden Borre scoorden toen.