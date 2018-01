UEFA Nations League: Rode Duivels ontmoeten Zwitserland en IJsland

Op de website van UEFA had Roberto Martinez al een eerste reactie in huis over de nieuwe competitie. "Het format van de Nations League is heel aangenaam. Het internationale voetbal heeft nood aan een soortgelijke competitie. Voor België is het vooral belangrijk om te leren winnen."

Over de tegenstanders wou de bondscoach ook nog een woordje kwijt. "Zwitserland is een team met veel individuele talenten als Xhaka en Shaqiri. IJsland heeft dan weer een plaatsje veroverd in de harten van de voetbalsupporters na de prestaties op het EK van 2016 in Frankrijk."