Ze vallen als vliegen: Engelse Duivels in de lappenmand

Vincent Kompany is een vaste waarde in de ziekenboeg van de Rode Duivels. De verdediger van Manchester City is ook dit seizoen bijna voortdurend op de sukkel, met een nieuwe blessure afgelopen woensdag als dieptepunt.

De zoveelste blessure van Kompany, die tegen Newcastle na 10 minuten uitviel, zou wel meevallen. "Hij had last van zijn kuit, maar het is zeker geen zware blessure", zei coach Pep Guardiola vorige vrijdag. Tegen Crystal Palace zat Kompany niet in de kern.