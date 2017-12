Witsel: "Je moet De Bruyne gewoon met rust laten"

Niet alleen Kevin De Bruyne, maar ook Eden Hazard zal zijn beste niveau moeten halen op het WK in Rusland. "We zijn ons ervan bewust dat de klok tikt voor onze generatie", antwoordt Axel Witsel (28). "We beseffen dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat we iets groots kunnen neerzetten."

De Rode Duivel droomt van het hoogste. "We zullen er allemaal moeten staan. We zullen een grote Eden Hazard én een grote Kevin De Bruyne nodig hebben in Rusland. Dan kunnen we het klaarspelen."