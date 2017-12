Rode Duivels ontlopen Duitsland, Portugal en Spanje in Nations League

Begin oktober raakte al bekend dat de Rode Duivels samen met 11 andere landen de hoogste klasse vormen van de competitie die de oefenwedstrijden vervangt. De Belgen loten een team uit pot 2 (Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië) en een uit pot 3 (Polen, IJsland, Kroatië, Nederland).

Zo zijn er 4 poules met 3 landen. De 4 poulewinnaars gaan naar een Final Four in juni 2019. De 4 landen die in hun poule laatste eindigen, zakken naar de B-divisie. Uit de B-divisie promoveren 4 landen.

Er zijn 4 divisies (A-D), in elke divisie is een ticket te verdienen voor Euro 2020 op een eindronde in maart 2020. Als een groepswinnaar zich al langs de conventionele weg (er is ook nog een gewone EK-voorronde, red) geplaatst heeft, wordt die vervangen door de beste tweede, enzovoort...