Van Puyvelde over spelershotel: "Veel ontspanningsmogelijkheden"

De Rode Duivels zullen tijdens het WK in de Moscow Country Club verblijven. "Er moeten voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn in het hotel. Dit was het enige hotel waar er zoveel mogelijkheden zijn, van een zwembad en een golfbaan tot tennisterreinen", zegt Chris Van Puyvelde.

"Het is een heel mooi hotel, maar het is iets ouder. Dat deel zullen we wat opsmukken, zodat het toch een moderne toets heeft. Je kunt ook kiezen voor een modern hotel in Sotsji, maar als je daar buitengaat, zit je meteen in de stad."

"Dan ben je bijna verplicht om de hele tijd in je kamer of in de gemeenschappelijke ruimtes te zitten. In ons hotel heb je cinemazalen en biljartzalen. Dit is een goeie keuze, maar we hebben nog tot 15 december tijd om alternatieven te bekijken."

De Duivels zullen dus in de watten gelegd worden. "Dat zou ik niet zeggen", reageert Van Puyvelde. "We willen zo ver mogelijk geraken op het WK en het comfort moet goed zijn. Je moet goed kunnen slapen, de internetverbinding moet goed zijn, ... We zorgen ervoor dat alles aanwezig is wat de spelers nodig hebben."

