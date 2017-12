"België is het aan zijn stand verplicht om groep te winnen"

Het is een uitstekende loting. Engeland was zeker niet het sterkste land uit pot 2. De Engelsen hebben twee teleurstellende toernooien achter zich, maar het is wel een land in opmars. Met een nieuwere generatie timmert Engeland weer aan de weg naar boven. Een flinke tegenstander, maar wel binnen bereik van de Rode Duivels.

Panama is een WK-debutant, al hebben ze wel een coach met ervaring op een WK. En Tunesië heeft de voorbije jaren toch ook niet te veel potten gebroken op internationaal niveau. In deze poule zijn de Rode Duivels het aan hun stand verplicht om groepswinnaar te worden.

De mogelijke tegenstanders in de 1/8e finales vallen ook redelijk mee, dat had erger gekund. Daar zouden de Belgen op hun best ook moeten door geraken. En als alles volgens plan verloopt, wacht Brazilië of Duitsland in de kwartfinales. Om goed te zijn, is dat toch een ronde te vroeg, maar dat is eigenlijk nog toekomstmuziek.