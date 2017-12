Courtois: "Met Engeland strijden om de eerste plaats"

België neemt het in de groepsfase achtereenvolgens op tegen Panama, Tunesië en Engeland. "We moeten respect tonen voor Panama en Tunesië, maar op papier zijn het wel landen die we zeker moeten aankunnen. Het is ideaal om het winnende gevoel te krijgen en dan stevig in het toernooi te geraken", vertelt Thibaut Courtois aan Sporza.

"Engeland is een topland en we kennen de Engelsen goed. Alle jongens die in de Premier League voetballen zullen de komende maanden wel vaak vragen krijgen over die wedstrijden. Het zal een mooie match worden. Hopelijk kunnen we strijden om die eerste plaats en laten zien hoe goed we zijn."

Als alles volgens plan verloopt, wacht in de kwartfinales wellicht Duitsland of Brazilië. "Dat zijn twee grote favorieten. De beste ploeg van de dag zal dan doorstoten. Ons doel is wereldkampioen worden. We weten dat we daarvoor hard moeten werken."

"De verre verplaatsingen in groep G? Dat is misschien een minpunt. Maar de loting is wel goed. Eén topland en twee landen die je normaal moet verslaan. Er zijn moeilijkere groepen."