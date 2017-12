Degryse: "België en Engeland gaan door. De problemen beginnen in de kwartfinales"

Beginnen tegen Panama is een cadeau. Tunesië als tweede tegenstander is stroever, maar ook daar moet België van winnen. Engeland is de moeilijkste van de 3, maar tegen dan hebben we 6 op 6.

"Beginnen tegen Panama is een cadeau. Tunesië als tweede tegenstander is iets moeilijker en stroever. Dat is een ploeg die goed kan verdedigen, maar ook daar moet België van winnen."

"Engeland is een fantastische affiche met alle Belgen in de Premier League en het verleden van bondscoach Roberto Martinez in die competitie. De Engelsen kennen ons als hun broekzak. Ik vind het een voordeel dat het pas de derde match is."

Jan Mulder: "Engeland speelt de laatste 10 jaar net zo beroerd als Tunesië en Panama. Het wordt dus tijd om die Engelsen niet zo serieus te nemen. Ik zeg dit niet om grappig te willen doen, maar het is zo."