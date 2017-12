Haalbare tegenstanders, maar ongunstige groep G voor Rode Duivels

So that’s going to be an awkward one at home.. #England #Belgium https://t.co/le2Yqu0uPH — Vincent Kompany (@VincentKompany) 1 december 2017

Niceeee 🤙🏾 see you there hopefully 🏆🇷🇺 https://t.co/kHEV4csjxw — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 1 december 2017