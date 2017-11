"We gaan naar het WK om te winnen, dat moeten we durven te zeggen"

Toby Alderweireld is een van de steunpilaren bij Tottenham en zijn afwezigheid laat zich voelen. Zonder de Rode Duivel pakken de Spurs beduidend minder punten en opvallend meer tegengoals. In zijn jongste 3 wedstrijden pakte Tottenham slechts één puntje.

"Het is niet leuk om te moeten toekijken als je team het moeilijk heeft", zegt Alderweireld. "Het motiveert om nog sneller en nog beter te willen terugkeren. Het is mijn doel om zo snel mogelijk weer fit te zijn, maar ik moet mijn tijd nemen."

"Ik heb een serieuze spierscheuring en het risico om te hervallen is groot. Als de spier volledig afscheurt, wacht een operatie en een revalidatie van 14 weken. Daarom proberen we de spier op de juiste manier zoveel mogelijk te belasten. Over 2 weken moet ik onder de scanner en gaan we kijken hoeveel de spier al hersteld is en hoeveel we kunnen pushen."