Tien jaar Eden Hazard: Van "le petit" in Lille tot fenomeen in de Premier League

"Wat nu?", vragen analisten zich af. Kan het nog beter en waar moet hij naartoe? Weg bij Chelsea werd al in de nadagen van Mourinho geopperd, maar zo eenvoudig ligt het natuurlijk niet.

Het loonbriefje van Hazard toont intussen zoveel nullen - een vernieuwing van zijn contract zou hem 350.000 euro opleveren, per week welteverstaan - dat alleen de allerstrafsten Abramovich kunnen uitkopen. De twee clubs uit Manchester lijken wegens een nationale vernedering voor de Rus niet aan de orde, Juventus zal zichzelf allicht moeten uithongeren, Bayern Munchen doet eigenlijk nooit gekke zaken, dus lijken enkel Real Madrid of FC Barcelona in aanmerking te komen.

De liefde van Hazard voor de Koninklijke is alom bekend maar dat hij Londen zomaar gaat verlaten is zelfs zonder het financiële verhaal hoogst onzeker. Champions League-winst met Chelsea is de parel aan de kroon. Bovendien woont en leeft hij graag met zijn gezin in Londen.

De beste ter wereld zal hij allicht nooit worden. Of er ooit een betere Rode Duivel is of geweest is, mag u zelf beslissen. Morgen speelt Hazard met Chelsea in Liverpool. De kranten puilen uit met voorberschouwingen maar voor Eden is het "just another day at the office".