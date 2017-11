Ciman: "Stop met te denken dat er tweedracht is in de Belgische kleedkamer"

Laurent Ciman: "Ik vind dat je zulke zaken intern moet regelen. We hebben tegen Mexico geen goeie prestatie geleverd en er was meteen controverse. Maar als we met 3-0 hadden gewonnen en als Kevin dan gezegd had dat het tactisch niet goed was, dan zou dat niet zo'n weerklank gekregen hebben."

"Waarom Kevin die uitspraken gedaan heeft? Dat is gewoon Kevin. Hij zegt altijd wat hij denkt. Dat was ook op het EK het geval."

"Maar men moet stoppen met te denken dat er tweedracht in de kleedkamer van de Duivels is. Er is geen probleem. We zijn een groep vrienden en alles verloopt goed. Iedereen heeft zijn karakter, maar er zijn geen te grote ego's."

"Het klopt dat Kevin die verklaringen niet had moeten afleggen, want dat zorgt voor spanningen die er niet zijn. De coach wou enkele dingen proberen en heeft antwoorden op zijn vragen gekregen. Punt. We moeten het niet verder gaan zoeken."