Damso kreeg ook meteen een officieel truitje. Damso kreeg ook meteen een officieel truitje.

De Brusselse rapper Damso zal voor het officiële WK-lied van de Rode Duivels zorgen. Hij is vooral bekend in Brussel, Wallonië en Frankrijk met hits als "Macarena" en "BruxellesVie". Hoe het lied zal klinken en of het een echte meezinger wordt, weten we in april.