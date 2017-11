"Ben overtuigd dat een minderheid van fans Defour uitfloten"

In de vorige matchen in Luik en Genk hebben we geen fluitconcerten opgemerkt. Het is geleden van de wedstrijd tegen Australië in Luik dat iemand van de Rode Duivels werd uitgefloten.

Dat de fluiters zich richtten tot een speler van Gent (Kubo) en ex-speler van Anderlecht (Defour), was geen toeval in het stadion van Club Brugge. "Wij keuren fluitconcerten absoluut af", reageert Tijs Cools. "Dat past niet bij het imago van onze supportersclub. Boe-geroep en fluitconcerten klinken altijd heel luid in een stadion. Ik ben wel overtuigd dat het een minderheid van de fans is die zoiets doet."

"Neem het voorbeeld van Defour. Ik stond zelf tussen de fans en een deel van de supporters is zijn naam beginnen scanderen net omdat ze niet achter het idee staan om een eigen speler uit te fluiten. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Dat er mobiliteitsproblemen waren rond het Jan Breydelstadion heeft volgens Cools vooral te maken met een gebrek aan kennis over de verkeerssituatie. Het Koning Boudewijnstadion zijn fans al beter gewoon. Maar een ander stadion heeft ook voordelen.

"De piste in Brussel zorgt altijd voor een zekere afstand. Al vanaf de opwarming merk je dat er meer contact is tussen spelers en fans als de piste er niet is. Anderzijds is het soms wel makkelijker in Brussel om sfeer te creëren omdat de vaste sfeergroepen samenzitten."