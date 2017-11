Vandenbempt: "Oefenduels hebben Duivels meer kwaad dan goed gedaan"

Op zijn 24e heeft Lukaku Van Himst en Voorhoof bijgehaald. Zijn efficiëntie is ronduit fenomenaal. Hij is onverstoorbaar gebleven. Dat siert hem. Hij zal super- en superbelangrijk worden op het WK.

De eerste is Romelu Lukaku, met zijn 31 doelpunten in het shirt van de Rode Duivels. Dat is een record, op zijn 24e heeft hij Van Himst en Voorhoof al bijgehaald. Zijn efficiëntie is ronduit fenomenaal.

Hij is onverstoorbaar gebleven. Want hij werd vaak uitgefloten in het shirt van de Rode Duivels en kreeg niet al te veel vertrouwen. Ook de twijfel die hij meenam uit de Premier League heeft hij achter zich gelaten. Zijn eergierigheid stuwt hem altijd vooruit. Dat siert hem. Hij zal super- en superbelangrijk worden op het wereldkampioenschap.

De andere is natuurlijk Simon Mignolet. Met 2 sterke saves in het slot van de wedstrijd voorkwam hij de gelijkmaker. Hij is toch iemand die vaak in ondankbare omstandigheden af en toe eens mag spelen: in oefenduels waarin de spelers wat minder scherp zijn of waar geëxperimenteerd wordt. Hij kreeg dan veel tegendoelpunten, waar hij eigenlijk weinig kon aan verhelpen. Die 0 is voor hem belangrijk.

Zonder die 2 hadden we niet gewonnen van Japan en dan zou de kritiek vandaag veel luider klinken, hoewel dat eigenlijk geen belang heeft in oefenduels. De conclusies zijn dezelfde: het was helemaal niet goed.

Al moet ik zeggen dat de man in de spotlights gisteren, Kevin De Bruyne, na zijn uitspraken toch zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Die was gemotiveerd en gretig. Bij de schaarse goeie acties van de Duivels was hij betrokken. Dat is wat men van hem verwacht: als hij spreekt, moet hij dat ook doen op het veld. Dat heeft hij toch geprobeerd gisteren.