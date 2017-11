Politie nam extra maatregelen voor België-Japan na tip over terreurdreiging

Heel wat volk kwam te laat door verkeersproblemen en verscherpte controles. Heel wat volk kwam te laat door verkeersproblemen en verscherpte controles.

Voor België-Japan in het Jan Breydelstadion in Brugge zijn er gisteren extra veiligheidsmaatregelen genomen, nadat er kort voor de match een tip over mogelijke terreurdreiging was binnengelopen. Die bleek tijdens de wedstrijd niet concreet. Door verscherpte controles en verkeersproblemen kwamen duizenden supporters te laat voor de oefeninterland.