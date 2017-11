Martinez: "Sommige spelers waren "outstanding" tegen Japan"

"Het was een tijdje geleden dat ik bij de nationale ploeg nog eens de nul kon houden. Ik heb mijn werk gedaan. Het was belangrijk om te winnen en om zelf een goeie prestatie neer te zetten. Daar ben ik in geslaagd", vertelde doelman Simon Mignolet.

"Of ik zenuwachtig was? Neen, dat gebeurt niet meer. Daar ben ik ervaren genoeg voor. Oefenwedstrijden zijn natuurlijk altijd speciaal. Die mag je nooit te serieus nemen. We hebben enkele dingen geprobeerd."

"Vanaf december volgt de laatste rechte lijn naar het WK. Of we ons zorgen maken? We moeten rustig blijven en in onszelf blijven geloven. We hebben een goeie ploeg. Met een goeie voorbereiding en loting kunnen we ver geraken in Rusland."