Doelman Jackers redt penalty en Schrijvers scoort in slotfase voor beloften

België was eerder in de voorronde in eigen huis niet verder geraakt dan een 0-0 tegen Turkije. Het geluk dat ze toen niet hadden, was er nu wel. Al zag het er aanvankelijk somber uit. Turkije scoorde al na 5 minuten en Nkaka moest bij België al na een kwartier vervangen worden.

In de slotfase van de eerste helft werd België steeds sterker. Zo werd Demiral vlak voor de rust gedwongen om de bal in eigen doel te schieten. Na een kwartier in de 2e helft klaarde de hemel helemaal op voor de beloften, toen Hanli zijn 2e gele kaart kreeg.

Maar met zijn tienen kreeg Turkije alsnog een (goedkope) strafschop. Jackers stopte de penalty van Kanatsizkus. Het gaf de Belgen moed om toch nog voor de 1-2 te gaan. Een individuele actie van Schrijvers besliste uiteindelijk de match.

Met 14 op 18 blijft België ruim aan de leiding in zijn groep, al hebben de concurrenten wel enkele matchen minder gespeeld. België moet bovendien nog tegen concurrenten Hongarije (2 keer zelfs) en Zweden (laatste match) spelen. Enkel de groepswinnaar is rechtstreeks geplaatst, de nummer 2 speelt barrages.