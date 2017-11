U19 van Gert Verheyen plaatst zich voor Eliteronde van het EK

België was ingedeeld in een groep met Macedonië, Liechtenstein en Zwitserland. De nederlaag zaterdag tegen gastheer Macedonië (1-2) betekende dat de jonge Rode Duivels van bondscoach Gert Verheyen moesten winnen in hun slotmatch tegen Zwitserland.

Na een kwartier stond het al 0-2 voor België, dankzij goals van Ndayishimiye en aanvoerder Delcroix, allebei spelend voor Anderlecht.

Een tegengoal van Zeqiri zorgde even voor een domper op de feestvreugde, maar Stoke-speler Verlinden, de zoon van Dany, Amuzu (ook al Anderlecht) en nogmaals Ndayishimiye zorgden voor een geruststellende 1-5-voorsprong. België vierde de teugels een beetje en zo konden de Zwitsers nog milderen tot 3-5.

De Rode Duivels zijn nu geplaatst voor de Eliteronde met 7 groepen. Elke groepswinnaar plaatst zich voor het EK in Finland, in juli.