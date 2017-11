"De Bruyne niet langer onaantastbaar? Team moet rond beste spelers geboetseerd zijn"

In een column in de Franstalige krant Sudpresse schrijft ex-Rode Duivel Philippe Albert dat De Bruyne "aan de poten van zijn eigen stoel zaagt op een moment dat hij niet meer "incontournable" is bij de nationale ploeg." Maar is een basisploeg zonder De Bruyne echt denkbaar?

"Philippe Albert (foto) is een geapprecieerd analist met een duidelijke mening. Hij mag zoiets zeggen. Hij redeneert dat De Bruyne zich niet boven de groep mag plaatsen en hij kijkt naar de statistieken van De Bruyne. Ik denk dat hij De Bruyne daarmee vooral wil prikkelen."

"Albert heeft een punt dat De Bruyne in deze voorronde niet de grote voortrekker was. Hij speelde wel nog altijd goede matchen, zoals tegen Estland. Maar sinds de oefenmatch tegen Zwitserland heeft hij niet meer gescoord. Dat is bijna anderhalf jaar geleden."

"De Bruyne presteert bij de Rode Duivels inderdaad niet op hetzelfde niveau als bij City en met zijn lichaamstaal laat hij soms te duidelijk zijn ongenoegen zien. Maar dat De Bruyne niet langer "incontournable" is, daar ga ik helemaal niet mee akkoord."

"Je gaat de beste speler van de Premier League toch niet uit de ploeg zetten omdat hij al eens zijn mening durft te zeggen of een mindere match speelt?"