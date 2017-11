Mail naar extratime@canvas.be als je erbij wilt zijn tijdens de voor- en nabeschouwing met Karl Vannieuwkerke en gasten.

Kijk wel even na of je op tijd op de VRT geraakt. Dit is het uurschema:

Publiek verwacht: 14.45u

Start liveshow: 15.45u

Einde liveshow: 17.35u



Zet er in je mail ook bij met hoeveel personen je wenst te komen. Geef ‘Rode Duivels Loting’ mee als onderwerp van je e-mail.