Vandenbempt: "Meunier heeft De Bruyne gewoon frontaal gecounterd"

Hoe bondscoach Roberto Martinez gereageerd heeft? Ik zou zeggen: zoals verwacht. Wie dacht dat de bondscoach ook eens fors zou chargeren, kent Martinez nog niet goed. Hij was niet naar deze persconferentie gekomen om het vuur nog wat op te poken.

Wat een beetje in de buurt van kritiek kwam, was het moment waarop Martinez fijntjes opmerkte dat er nog wel meer spelers bij hem waren gekomen om over tactiek te praten. Maar dat was altijd intern gebleven en nu heeft iemand dat in het openbaar gedaan.

Dat was een beetje een vingerwijzing aan het adres van De Bruyne. Maar hij zei ook dat dit een eerlijke mening was van een winnaar die gefrustreerd was na Mexico. Hij vond het geen persoonlijke aanval en kon het goed plaatsen. Hij had het niet over een gebrek aan respect.