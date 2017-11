Meunier: "3-4-3 is het beste systeem voor de Rode Duivels"

De mening van Kevin De Bruyne wordt blijkbaar niet door de hele groep gedeeld. "Volgens mij is de tactiek met drie achteraan goed. 3-4-3 is het beste systeem voor België, maar de 11 spelers moeten wel samen aanvallen en samen verdedigen. Als dat niet gebeurt, mislukt het. Die tactische discipline van de individuele spelers kan beter."

"We spelen met drie achteraan. Het lijkt me moeilijk om nog aanvallender te worden. Mexico kreeg in de eerste helft twee kansen. De pressing was goed, maar mijn enige opmerking is dat ons blok bij balrecuperatie wel te laag stond. In de tweede helft vergaten we druk te zetten en dat verschil was te zien."

"We slikken drie doelpunten dus het is normaal dat er gesproken wordt binnen de groep. We hebben defensieve fouten gemaakt, maar er waren ook geen automatismen. Deze spelers hadden nog nooit samen gevoetbald. Er zijn altijd veel geblesseerden en zo krijg je geen continuïteit."