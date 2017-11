Morioka vs. België: "Droomspeler die als een spons alles opneemt", dixit Clement

Philippe Clement is de coach van Morioka op de Freethiel. "Hij is een meer polyvalente speler dan iedereen denkt. Er wordt soms over gesproken als een ouderwetse nummer 10, maar dat is hij zeker niet."

"Het is iemand met heel veel vista en een goeie laatste bal. Hij is niet supersnel, maar hij denkt wel heel snel. Hij brengt scorend vermogen in de 16 met zijn voeten en zijn hoofd én hij doet ook zijn verdedigend werk. Ik denk dat dat een groot verschil is met de typische spelmaker van 20 jaar geleden. Het is meer dan het spel verdelen."

"Hij is heel open. Dat moet je toch altijd afwachten. Daarom hadden we ook een individueel gesprek met hem voor hij tekende. Maar hij is vrij westers op dat gebied en heel sociaal binnen de groep."

"Zijn Engels is aan het verbeteren. Het is nog niet supergoed, maar hij begrijpt het meeste. Het is een intelligente jongen die weinig woorden nodig heeft om dingen te snappen. Als coach is hij een gedroomde speler omdat hij als een spons alles opneemt en er iets mee doet."

"Hij is naar België gekomen om in beeld te komen bij Japan. Ze hadden hem daar gezegd dat hij goed aan de bal was, maar te slap in de duels. Hij vond België een interessante competitie - en terecht - om zich hier te bewijzen op fysiek vlak. Dit is een beloning."