Borkelmans: "Stuurde Wilmots na Marokko sms: "Kom op, jongen, je kunt het""

"Ik kan positief op de Duivels terugkijken", vertelt hij in De zevende dag. "Wij hebben iets neergezet. Het waren 4 mooie jaren en 2 leuke toernooien, waar we 2 keer de kwartfinales halen. Wie nu aan het roer staat, moet het nog altijd maar beter doen."

"Ik denk dat de spelers nu wel allemaal rijp zijn om eventueel wereldkampioen te worden. In Brazilië hadden we de jongste kern van allemaal, maar hebben we toch goed gepresteerd. In Frankrijk heeft de blessurelast ons genekt."

Marc Wilmots vond na de Belgische nationale ploeg snel een nieuwe uitdaging bij Ivoorkust. Toch nam hij Borkelmans niet mee als assistent. "Ik ben nog altijd zwaar ontgoocheld, maar ik ben niet haatdragend", blijft Borkelmans trouw aan zijn optimistische karakter.

"De coach is een persoon waar ik heel veel respect voor heb. Ik heb heel veel aan hem te danken. Ik vind het jammer dat hij is uitgeschakeld voor het WK. Ik heb hem na de match tegen Marokko nog ge-sms't: "Kom op, jongen. Ik weet wat je kunt.""