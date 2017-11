Vandenbempt: "Uitspraken De Bruyne zullen niet zonder gevolgen blijven"

De wedstrijd tegen Mexico was boeiend en interessant. Het was een hoogst aantrekkelijke en open wedstrijd die veel info heeft opgeleverd. Het is logisch dat er achteraf vooral gepraat wordt over de verdediging en de tegendoelpunten, maar wat mij ook is opgevallen, is dat Mexico de strijd om het balbezit heeft gewonnen.

Vooraf zei Martinez dat het een match zou worden tussen twee teams die strijden om balbezit, dominant willen zijn en het spel willen maken. Maar het was opmerkelijk hoe weinig de Belgen de bal hadden, zeker in de eerste helft. Ze moesten vaak achter de bal lopen en werden keer op keer uit verband gespeeld. Niet in de defensie, maar op het middenveld.

Het kan toch niet de bedoeling geweest zijn om zo aan die match te beginnen. Het is een van de principes van het spel van Martinez om hoog druk te zetten en de tegenstander op te jagen. Dat doen ze met kleinere tegenstanders, maar dus niet tegen teams die zelf ook de bal willen. In die zin kan je parallellen trekken met de match tegen Spanje, de allereerste match van Martinez als bondscoach.

In de tweede helft was het beter en hadden de Belgen meer de bal. Maar voor de pauze moesten we rekenen op klasseflitsen van Eden Hazard, die wel op de afspraak was. Voor het overige bleven er veel spelers onder hun niveau. Witsel bijvoorbeeld. Ook Tielemans leed veel balverlies en zelfs De Bruyne. Er zijn dus wel meer opmerkingen te maken, in negatieve zin, dan alleen over de defensie.