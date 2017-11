Ciman: "Met een viermansdefensie was het eenvoudiger geweest tegen Mexico"

De Belgische defensie werd door blessures flink door elkaar geschud tegen Mexico en dat was soms zeker te merken. Laurent Ciman, die 90 minuten op het veld stond, weigert om een speler met de vinger te wijzen.

"Het is logisch dat we kritiek krijgen als we 3 tegendoelpunten slikken, maar het zijn niet enkel de verdedigers die kritiek verdienen. Je verdedigt als team. Het heeft geen zin om de schuld in elkaars schoenen te schuiven."

Wat ging er dan precies verkeerd? "We stonden te ver uit elkaar. Er was te veel ruimte tussen de verdedigers en daardoor kwamen we in de moeilijkheden. Met vier achteraan was het inderdaad makkelijker geweest tegen Mexico. Misschien moeten we dat in de toekomst wel doen tegen zulke teams. Maar nu wou de bondscoach zien hoe we zouden reageren onder druk."

Zal Ciman opnieuw spelen tegen Japan? "Dat weet ik niet. De bondscoach wil verschillende spelers aan het werk zien. Mijn WK-selectie? Ik ben niet zenuwachtig. Ik zou graag gaan, maar we zien wel."