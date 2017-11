De Bruyne: "We spelen nog altijd te veel op basis van talent"

Is dit WK de laatste kans voor deze generatie? "Er zijn toch enkele spelers die in de laatste fase van hun carrière zitten en die misschien over twee jaar of al na het WK zullen stoppen. Het zal moeilijk zijn om die jongens te vervangen. De ploeg is nu heel sterk en ik denk dat de toekomstige spelers, met alle respect, nog niet op topniveau zijn. Dit is dus een belangrijk moment voor ons."

Zelf krijgt De Bruyne heel veel lof van zijn ploegmaats en zijn trainer. "Ik doe gewoon wat ik moet doen. Ik zit in een ploeg die goed draait. Wij spelen op dit moment het beste voetbal ter wereld. De manier van spelen alleszins, efficiëntie is nog iets anders."

"Het is ook hard werken bij City, maar ik voel me goed. We hebben nog niets verloren. Ik ben niet bezig met wat ik persoonlijk kan bereiken. Ik wil titels winnen. Ik speel al twee jaar in Manchester en ik heb nog maar een kleine prijs gewonnen. Op dit moment staan we er goed voor in de competitie en we zijn ook al geplaatst voor de volgende ronde in de Champions League. Individuele titels kan je alleen winnen als je wint met de ploeg."