Lukaku: "Dat Zlatan stilaan fit is? En dan? So?"

"Simpel en efficiënt", zo omschreef Romelu Lukaku zijn twee doelpunten tegen Mexico.

"Ik ben blij dat ik er sta en ik focus me altijd op het volgende. Maar het is vooral belangrijk dat we onszelf als ploeg verbeteren en iets behalen met deze generatie."

"Of ik dit record dinsdag al wil verbreken? Ik leg mezelf geen druk op. Ik weet dat ik goals zal maken en ik weet dat het soms ook minder zal gaan."

Dat laatste was de jongste weken bij Manchester United het geval. "Maar we hebben slecht als ploeg gespeeld. Dat Zlatan Ibrahimovic stilaan fit wordt? En dan? So? Dat is nooit een probleem geweest. Ik speel voor Manchester United, niet voor hem. Maar hij zal ons helpen."