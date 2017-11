Onze commentator Filip Joos was onder de indruk van Hirving Lozano. "Wie naar Studio Sport kijkt, kent hem al langer. Nu kent u hem ook", zei hij gisteravond tijdens België - Mexico (3-3).

"Hirving Lozano is een goudklomp van PSV. Ze hebben hem gekocht voor 8 miljoen, maar ze zullen hem volgende zomer voor een veelvoud kunnen verkopen. Hij is een topper in wording. Juan Lozano mag trots zijn op zijn naamgenoot."