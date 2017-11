Deze "bescheiden" verdedigers gingen met België naar het WK (en speelden er vaak niet slecht)

Aalstenaar Maurits De Schrijver zal zelf wellicht ook nooit gedacht hebben dat hij ooit Diego Maradona zou moeten (helpen) bewaken op een WK, maar in 1982 was dat wel zijn taak in de openingsmatch tegen Argentinië (De Schrijver staat rechts op de foto).

Het legendarische duel tegen Argentinië ("daar is 'em, daar is 'em") was amper de 2e cap voor De Schrijver, die zijn debuut had gemaakt in de (verloren) uitwuifwedstrijd tegen Denemarken, enkele dagen voor zijn 31e verjaardag.

Een paar maanden later, in december, zou hij al zijn laatste match spelen voor de Duivels. Na een brutale fout van Michel De Wolf lag de linksachter maandenlang in de lappenmand. Hij zou nooit meer zijn oude niveau halen. Dat was - cynisch genoeg - goed nieuws voor De Wolf zelf. Die mocht zo in 1984 als linksachter naar het EK.