Leya Iseka bevrijdt jonge Duivels in slotminuten tegen Cyprus

De vreugde-uitbarsting na de goal van Leya Iseka.

In de EK-voorronde hebben de Belgische beloften (U21) een nieuwe zege geboekt tegen Cyprus. Leya Iseka trok de jonge Duivels in de extra tijd over de streep: 3-2.